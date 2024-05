POL-WHV: Einsatzlage in Schortens am 11.05.2024 - Gemeinsame Einsatzplanung durch die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und die Stadt Schortens - Informationen und Hinweise

Wilhelmshaven (ots) - Am Dienstag erhielt die Polizei in Wilhelmshaven Kenntnis von Sachbeschädigungen, die sich am Montagvormittag im Stadtteil Heppens ereignet haben sollen. Demnach zerkratzten bislang unbekannte Täter die Motorhauben von vier Pkw, die im Bereich der Kaak- und Schulstraße parkten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, ...

