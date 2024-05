Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Rettungsaktion am Strand von Wangerooge - 10-Jähriger von Sand verschüttet

Wangerooge (ots)

Am Donnerstag, 09.05.24, gegen 16.30 Uhr, kam es am Oststrand auf Wangerooge zu einem dramatischen Vorfall. Zwei Brüder (10 und 13 Jahre alt) hatten am Strand zwei ca. 1,50 m tiefe Löcher gebuddelt und versucht, diese mit einem Tunnel zu verbinden. Der Tunnelbau stürzte jedoch ein und begrub den 10-Jährigen vollständig unter Sand. Neben den Eltern eilten sofort weitere zahlreiche Ersthelfer an die Unglücksstelle, um den Jungen zu befreien, auch die hinzugerufene Feuerwehr Wangerooge war schnell vor Ort. Ihnen gelang es schließlich, den Jungen zu retten. Eine Notärztin und der Rettungsdienst konnten den 10-Jährigen erfolgreich reanimieren. Der Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik auf dem Festland ausgeflogen. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Jungen ist derzeit noch nichts bekannt geworden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell