Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Diez (ots)

Am Samstag, dem 24.02.2024, kam es in der Zeit von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Pommernstraße in Diez. Der oder die bislang unbekannte Verursacher(in) fuhr mit einem Fahrzeug aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes gegen einen vor der Einmündung zur Lübener Straße geparkten PKW, wodurch dieser erheblich beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der/die Fahrer(in) unerlaubt von der Unfallstelle. Anwohner berichteten von einem hörbaren Knall und einem weißen Kastenwagen, der in dem genannten Zeitraum die Lübener Straße befuhr.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell