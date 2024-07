Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Von der Fahrbahn abgekommen

A 63/Alzey (ots)

Mit Verdacht auf schwere Verletzungen kam ein 55-jähriger PKW-Fahrer in ein Krankenhaus, der am 1.7.2024 gegen 08:15 Uhr auf der A 63 in Höhe der Anschlussstelle Erbes-Büdesheim von der Fahrbahn abkam und entgegen der Fahrtrichtung im Grünstreifen zum Stehen kam. Hierdurch wurde der PKW des Mannes derart beschädigt, dass er nicht selbständig aussteigen konnte und er durch die Feuerwehr aus dem Wagen bereit werden musste. Der 55-Jährige wurde mit Verdacht auf Knochenbrüche in ein Krankenhaus verbracht. Sein PKW, an dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro entstand, wurde abgeschleppt. Die Polizei ermittelt nun die Ursache des Unfalls.

