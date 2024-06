Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Vollsperrung der A60 bei Ingelheim nach Fahrzeugbrand in Nothaltebucht

Ingelheim am Rein (ots)

Am Donnerstag, den 27.06.2024, gegen 11:30 Uhr kam es auf der A60, zwischen der AS Ingelheim-West und AS Ingelheim-Ost zu erheblichen Beeinträchtigungen aufgrund eines Fahrzeugbrandes. Aufgrund von einem technischen Defekt musste die Fahrerin eines Audi A3 die Nothaltebucht anfahren. Bis zum Stillstand kam es bereits zu erheblicher Rauchentwicklung. Die beiden Insassen konnten das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen, bevor das Fahrzeug schließlich im Vollbrand stand. Durch die Polizeiautobahnstation Heidesheim musste die A60 in beide Fahrtrichtungen für circa 30 Minuten voll gesperrt werden, da der entstandene Rauch die Sichtweite erheblich einschränkte. Währenddessen konnte die Feuerwehr Ingelheim mit insgesamt fünf Fahrzeugen die notwendigen Löscharbeiten durchführen. Infolgedessen kam es zu kilometerlangem Rückstau. Die Insassen des Audi blieben unverletzt. Am Fahrzeug und dem Asphalt in der Nothaltebucht entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Um 12:43 Uhr war die A60 wieder vollständig befahrbar.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell