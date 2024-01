Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall mit verstorbenen PKW-Fahrer auf der K 58

Wachtberg (ots)

Am 13.01.2024, gegen 13:10 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Führer eines PKW die K58 aus Richtung Villip kommend in Richtung Berkum. Auf ungefähr halber Strecke ist er aus bislang unbekannten Gründen nach einem Überholmanöver nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Durch Ersthelfer konnte er aus dem Auto gezogen werden. Im Fortgang geriet der PKW in Brand und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch einen Notarzt verstarb der PKW-Führer noch an der Unfallstelle. Zur Unfallaufnahme wurde ein VU-Team hinzugezogen. Der verunfallte PKW wurde mit Hilfe eines Abschleppers sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt. Die K 58 wird für die Dauer des Einsatzgeschehens bis voraussichtlich 19:00 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall werden durch das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei geführt. / MZ

