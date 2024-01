POL-BN: Fahndungs- und Kontrolltag: Rund 110 Einsatzkräfte im Einsatz

Bonn (ots) - Die Festnahme zweier mutmaßlicher Einbrecher gelang Beamten der Bonner Polizei in der Nacht zu Freitag (12.01.2024): Zur Tatzeit gegen 00:50 Uhr meldete der Inhaber einen Einbruch in sein Café an der Fürstenstraße, den er aktuell live per Kamera beobachte. Mehrere Streifenteams der City-Wache und der GABI begaben sich umgehend zum Tatort und konnten ...

mehr