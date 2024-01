Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Bonn (ots)

Die Festnahme zweier mutmaßlicher Einbrecher gelang Beamten der Bonner Polizei in der Nacht zu Freitag (12.01.2024):

Zur Tatzeit gegen 00:50 Uhr meldete der Inhaber einen Einbruch in sein Café an der Fürstenstraße, den er aktuell live per Kamera beobachte. Mehrere Streifenteams der City-Wache und der GABI begaben sich umgehend zum Tatort und konnten zwei Tatverdächtige (23 und 29 Jahre alt) im Inneren und vor dem Café stellen. Beide wurden daraufhin vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Nach bisherigem Sachstand hatten sie sich gewaltsam Zutritt zu den Räumen verschafft.

In den vergangenen Tagen war es bei bereits zu mehreren gleichgelagerten Taten im engeren Umfeld des Cafés sowie im angrenzenden Citybereich gekommen. Unter anderem waren Unbekannte bereits in der Nacht zu Dienstag (09.01.2024) sowie in der Nacht zu Donnerstag (11.01.2024) in das betroffene Café eingebrochen. Nach ersten Maßnahmen durch die Kriminalwache übernahm das zuständige Kriminalkommissariat 13 am Freitagmorgen die weiteren Ermittlungen gegen die beiden Festgenommenen, die derzeit noch andauern. Dabei prüfen die Ermittler auch, ob den bereits polizeibekannten Männern auch die Begehung weiterer Geschäftseinbrüche zuzuordnen ist. Zeugen, die in der laufenden Kalenderwoche verdächtige Beobachtungen im Umfeld von Gaststätten und Geschäften in der Bonner City gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell