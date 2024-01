Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Terrassentüre aufgehebelt und Wohnung durchwühlt - Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft hebelte am Dienstag zwischen 15:30 Uhr und kurz vor 19 Uhr die Terrassentür im Erdgeschoss einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Schälzigweg auf. So gelangte sie über das Kinderzimmer ins Innere der Wohnung. Danach durchsuchte sie alle Räume und durchwühlte Schränke und Schubladen. Entwendet wurden Schmuck sowie eine kleine Menge an Bargeld. Die genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahm die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des Wohnungseinbruchsdiebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

