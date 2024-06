Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zeugenaufruf nach Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr

A63 Kirchheimbolanden - Wörrstadt (ots)

Am Mittwoch, 26.06.2024, 20:46 Uhr, meldet eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin einen schwarzen BMW SUV mit KH-Kennzeichen für Bad Kreuznach. Dieser würde auf der BAB 63, Fahrtrichtung Mainz kurz vor der Anschlussstelle Kirchheimbolanden in Schlangenlinien fahren. Durch zwei Polizeistreifen kann der BMW an der Anschlussstelle Wörrstadt auf dem Seitenstreifen kontrolliert werden. Dabei stellt sich heraus, dass der Fahrer stark alkoholisiert ist. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt 1,71 Promille. Der PKW weist auf beiden Seiten frische Unfallschäden auf. Mit der linken Fahrzeugseite dürfte der 33-jährige Mann mit einem (Klein-)LKW, mit der rechten Fahrzeugseite dürfte er mit der seitlichen Leitplanke kollidiert sein, als er über den Standstreifen überholte. Im Rahmen der Durchsuchung können diverse Messer, ein Schlagstock sowie Drogen aufgefunden werden. Der Unfallverursacher wird festgenommen und zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wird. Der Führerschein wird zwecks Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt. Die aufgefundenen Waffen und Betäubungsmittel werden ebenfalls sichergestellt. Der Fahrer muss sich nun wegen Unfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Waffengesetz verantworten. Zeugen, die insbesondere Angaben zu Fahrweise des BMW, dem Unfallgeschehen oder dem zurzeit unbekannten LKW machen können werden gebeten sich mit der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim (06701-9190) in Verbindung zu setzen.

