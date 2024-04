Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tierische Überraschung auf der Landstraße

Udersleben (ots)

Am Freitag meldete gegen 04.40 Uhr ein Bürger, dass auf der Landstraße 2285 zwischen Udersleben und Esperstedt mehrere Tiere stehen. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass es sich um eine zwanzigköpfige Herde aus Schafen und Ziegen handelte. Diese setzte sich in Richtung der örtlichen Kiesgrube in Bewegung, sodass sie für Fahrzeugführer keine Gefahr mehr darstellten. Am Morgen nahm der Tierhalter seine Herde wieder in Obhut.

