LPI-NDH: Ein Sammelsurium an Straftaten

Tottleben (ots) - Am Donnerstag kam es in der Hauptstraße zu einem umfangreichen Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Gegen 11.25 Uhr wurde bekannt, dass es in einem Einfamilienhaus zu einem Brand kam. Hier kam es in zwei Wohnräumen zu Verkohlungen. Durch das Einschreiten der Kameraden der Feuerwehr wurde ein Vollbrand des Gebäudes verhindert. Personen kamen infolge des Brandes nicht zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich ...

