Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildpinkler schlägt um sich

Sondershausen (ots)

In der Frankenhäuser Straße kam es am Donnerstag gegen 13.20 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Ein unbekannter Täter urinierte zunächst vor einem Supermarkt. Als er hierauf von einem Mann angesprochen wurde, dieses zu unterlassen schnappte, sich der Mann eine Gasflasche und schlug in Richtung des Mannes. Der Schlag verfehlte den Geschädigten. Der Unbekannte entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: - kräftige Statur - schwarze Oberbekleidung - dunkelblaues Basecap - augenscheinlich alkoholisiert

Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0093096

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell