Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfall mit über 2,9 Promille verursacht

A 61/Daxweiler (ots)

Einen PKW, der in starken Schlangenlinien auf der A 61 im Bereich der Baustelle zwischen Rheinböllen und der Tank- und Rastanlage Hunsrück West geführt wurde, meldeten besorgte Verkehrsteilnehmer der Polizei am 22.6.2024 gegen 22:40 Uhr. Der PKW habe den Angaben zufolge schon mehrfach die Schutzplanken berührt. Das Fahrzeug würde in der Baustelle stehen. Bei Eintreffen einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim fanden die Beamten den 38-Jährigen Fahrer des PKW deutlich alkoholisiert vor. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert knapp über 2,9 Promille. Die Beamten nahmen mit Unterstützung einer Streife der Polizeiautobahnstation Mendig den Unfall auf. Der 38-Jährige musste anschließend mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde gleich einbehalten. Der beschädigte PKW wurde abgeschleppt. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Der 38-Jährige sieht nun einem Strafverfahren entgegen. Ihm drohen mindestens eine Geldstrafe und ein längerer Entzug der Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell