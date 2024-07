Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Bei Nässe ins Schleudern gekommen

A 63/Alzey (ots)

Mit seinem PKW ins Schleudern kam ein 20-Jähriger am 1.7.2024 gegen 07:30 Uhr auf der A 63 in Höhe Alzey. Dabei befuhr der junge Mann die Autobahn in Richtung Mainz, als er bei Regen die Kontrolle über den PKW verlor und in die Seitenschutzplanke prallte. Der 20-Jährige und sein 24-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. Am PKW entstand indes ein vermutlicher Totalschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

