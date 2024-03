LPI-GTH: Scheunenbrand mit hohem Sachschaden

Gotha (ots) - Nach einer Veranstaltung am Schützenplatz gerieten am Sonntagmorgen zwei Gothaer in Streit. Hierbei schlug ein 24-Jähriger einen 23-Jährigen, welcher dadurch leicht verletzt wurde. Den 24-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. (dg) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: ...

