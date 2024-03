Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 17-Jähriger verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein 17-Jähriger wurde gestern bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Jugendliche war am Nachmittag mit seinem Mopedauto von Walschleben in Richtung Riethnordhausen gefahren. Aus gesundheitlichen Problemen verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über die Gegenfahrbahn und stieß gegen eine Leitplanke. An dem Mopedauto entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Das Fahrzeug war dermaßen beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Jugendliche wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (JN)

