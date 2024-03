Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Audi 5 gestohlen

Erfurt (ots)

Eine böse Überraschung erlebte heute Morgen ein Mann aus Vieselbach. Als er gegen 04:30 Uhr mit seinem Auto zur Arbeit fahren wollte, war dieses verschwunden. Am Vorabend hatte der 59-jährige Mann seinen Audi 5 ordnungsgemäß vor dem Haus abgestellt. In der Nacht geriet der Wagen im Wert von 20.000 Euro allerdings in das Visier von Dieben. Das mit einem Keyless-Go System ausgestattete Auto wurde von den Tätern in der Dunkelheit unbemerkt geöffnet und gestohlen. Von dem Audi fehlt bisher jede Spur. Eine entsprechende Fahndung nach dem Wagen wurde eingeleitet. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell