Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Täter brechen nachts in Restaurant ein

Kaiserslautern (ots)

Ein Restaurant im Stadtteil Einsiedlerhof wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag Ziel eines Einbruchs. Die Täter drangen zwischen 0:15 Uhr und 7:30 Uhr in das Lokal in der Kaiserstraße ein. Sie durchsuchten die Büroräume und nahmen letztendlich einen Tresor mit. Der gesamte Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Einbruchdiebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Polizei zu melden. |kfa

