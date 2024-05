POL-PPWP: Unter Alkoholeinfluss auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) - Ein 29-Jähriger aus Kaiserslautern ist am Samstagmorgen unter Alkoholeinfluss und in Begleitung eines 23-Jährigen einen E-Scooter gefahren. Die Personen wurden gegen 00:50 Uhr in der Eisenbahnstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei kam der Verdacht auf, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss steht, da in seinem Atem Alkohol wahrgenommen werden konnte. Ein durchgeführter Test ergab ...

mehr