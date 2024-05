POL-PPWP: Radfahrer überholt und geschnitten

Kaiserslautern (ots) - Weil er vermutlich nicht genug Sicherheitsabstand hielt, hat ein junger Autofahrer am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Einsiedlerhof einen Unfall verursacht. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt. Zu dem Unfall kam es gegen 16.20 Uhr in der Kaiserstraße, als sich in Fahrtrichtung Kaiserslautern im Baustellenbereich ein Rückstau bildete. Die ...

