POL-PPWP: Bei Unfallflucht Teil des Unterbodens verloren

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei "Am Waldschlösschen". Gesucht wird in diesem Zusammenhang nach dem Fahrer eines schwarzen Mazda.

Der Unbekannte wurde gegen 14.40 Uhr dabei beobachtet, wie er mit seinem Pkw auf den Parkplatz eines Mehrfamilienhauses fuhr und dort versuchte zu wenden. Dabei stieß der Fahrer zunächst gegen einen am Boden installierten Metallbügel, der als Parkplatzabgrenzung dient. Beim Rangieren überfuhr der Wagen den "Poller" erneut. Dabei riss ein Teil des Fahrzeugunterbodens ab und blieb auf dem Parkplatz liegen. Ohne sich um den Schaden an dem Metallbügel oder an seinem Fahrzeug zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Das Kennzeichen des schwarzen Wagens konnte vom Zeugen leider nicht abgelesen werden. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein neueres Mazda-Fabrikat handeln. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 jederzeit unter der Nummer 0631 369-2250 entgegen. |cri

