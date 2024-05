Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ungebetene Gäste werden aggressiv

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann rief am Donnerstagnachmittag aus der Luisenstraße den Notruf an. Der Grund hierfür waren drei Männer, die sich unerlaubterweise im Hausflur des Mehrfamilienhauses aufhielten. Die Personen waren dem Anrufer in der Vergangenheit bereits öfters negativ aufgefallen. Daher forderte der 29-Jährige die Gruppe auf zu gehen. Statt der Aufforderung zu folgen, ergriff einer der Männer einen Fahrradsattel und ging bedrohlich auf den Anwohner los. Noch bevor die Beamten eintrafen, nahmen zwei Männer des Trios Reißaus. Den Angreifer mit dem Sattel kontrollierten die Polizisten und sprachen ihm anschließend einen Platzverweis aus. Der 40-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Bedrohung rechtfertigen. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht die zwei flüchtigen Tatverdächtigen. Beide sind zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, schlank und hatten schwarze kurze Haare. Der kleinere von beiden trug einen schwarzen Jogginganzug mit roten Streifen und weißer Aufschrift. Der größere eine schwarze Jacke mit weißer Aufschrift, dunkle Hosen und dunkle Schuhe der Marke Adidas. Wer kennt die beiden Männer und kann Angaben zu diesen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |kfa

