Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wildunfall wirft Fragen auf

Bild-Infos

Download

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Unfallschilderung eines 23-Jährigen warf bei der Polizei am Donnerstagmittag Fragen auf. Vor seiner Haustür fanden die Beamten seinen Wagen. Der Audi A5 war schwer beschädigt. Gegenüber den Polizisten gab der Mann an, dass er in der Nacht einem Reh ausgewichen wäre und dann von der Fahrbahn abgekommen sei. Eine genaue Unfallstelle konnte der mutmaßliche Unfallverursacher nicht nennen. Daher sucht die Polizei jetzt unabhängige Zeugen, die etwas Licht ins Dunkel bringen können. Wem ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der A6 bei Enkenbach ein weißer Audi A5 mit Unfallschäden aufgefallen? Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise nimmt das Altstadtrevier unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell