POL-AC: Zwei Leichtverletze bei Leistungsschau

Eschweiler (ots) - Nach einem Überfall auf ein Geschäft in Eschweiler hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Sein Mittäter ist weiterhin flüchtig. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten demnach am Mittwochnachmittag (15.5.24) gegen 14:00 Uhr zwei Männer das Geschäft an der Stolberger Straße betreten. Während sich der eine Mann vom einzigen ...

