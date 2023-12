Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährdung des Straßenverkehrs

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, 04.12.2023, kollidierte eine 37-jährige Autofahrerin gegen 09:20 Uhr in der Krummlachstraße mit einem 49-jährigen Autofahrer, welcher ihr entgegenkam. Beiden wurde zunächst vorgeworfen gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen zu haben. Da die 37-Jährige trotz Führerschein-Auflage keine Brille trug, wird gegen sie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell