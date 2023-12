Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallbeteiligter ohne Führerschein aber unter Drogeneinfluss unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Ein 56-jähriger Autofahrer gab am Montag (04.12.2023) während der Verkehrsunfallaufnahme gegenüber den Polizeibeamten zu, dass er unter Drogeneinfluss stehe und keine Fahrerlaubnis mehr besitze. Zu dem Unfall kam es, da eine 28-jährige Autofahrerin den 56-Jährigen gegen 7 Uhr in der Sternstraße beim Spurwechsel übersehen hatte. Dem 56-Jährigen wurde eine Blutprobe auf der Polizeidienststelle entnommen, um die genaue Drogenbeeinflussung festzustellen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell