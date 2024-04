Polizei Bielefeld

POL-BI: Festnahme nach vierter Brandstiftung

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Bad Salzuflen - Nachdem die Baustelle einer Kita in der Nacht auf Donnerstag, 11.04.2024, zum vierten Mal brannte, erfolgte noch in der Nacht eine Festnahme.

Wie berichtet, erfolgten zur Nachtzeit am 21.11.2023, am 04.04.2024 sowie am 08.04.2024 vorsätzliche Brandstiftungen an der Baustelle einer Kindertagesstätte am Elkenbreder Weg, im Bereich zwischen der Sauerbruchstraße und der Mozartstraße.

Nachdem die Baustelle in der Nacht auf Donnerstag, 11.04.2024, zum vierten Mal brannte, erfolgte im Nahbereich des Tatortes eine Festnahme.

Wir bitten um Verständnis, dass vor dem Hintergrund der andauernden Ermittlungen durch den Staatsschutz der Polizei Bielefeld derzeit keine weiteren Details benannt werden können.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell