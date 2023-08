Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Alkoholisierter Kunde kauft zwei Sixpacks Bier - Strafanzeige, Führerschein weg

Leichlingen (ots)

Gestern Abend (28.08.) gegen 18:45 Uhr ist einer aufmerksamen Zeugin in einem Discounter in der Straße Am Wallgraben ein Kunde in der Warteschlange aufgefallen, der deutlich alkoholisiert war. Der Mann lallte und roch stark nach Alkohol. Außerdem kaufte er zwei Sixpacks Bier an der Kasse und begab sich wenig später in seinen Pkw, der auf dem Parkplatz des Discounters stand.

Auf seiner anschließenden Fahrt soll er immer wieder anderen Pkw sehr nah aufgefahren sein und unkontrolliert abgebremst haben.

Die alarmierte Polizei konnte den Mazda kurze Zeit später fahrenderweise antreffen und kontrollieren. Auch die Polizisten konnten den starken Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahrnehmen und bemerkten zudem glasige Augen bei dem 47-jährigen Leichlinger.

Ein Alkoholtest ergab über 1,6 Promille, so dass der Mann die Polizisten für die Entnahme einer angeordneten Blutprobe durch einen Arzt zu einem nahegelegenen Krankenhaus begleiten musste. Sein Führerschein wurde sichergestellt, so dass er vorerst keine fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeuge mehr führen darf. Er wird sich in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Sollten Sie ähnliche oder andere auffällige Beobachtungen machen, scheuen Sie sich nicht, den kostenlosen Notruf 110 der Polizei zu wählen. (ct)

