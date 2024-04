Polizei Bielefeld

POL-BI: Festnahme nach Sachbeschädigung an Moschee

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - In der Nacht auf Mittwoch, 10.04.2024, beschädigte ein Mann mehrere Scheiben an einer Moschee und einem angrenzenden Lebensmittelmarkt an der Windelsbleicher Straße. Die Ermittlungen führten zu einem 27-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz.

Dem polizeibekannten Mann wird vorgeworfen, gegen 00:20 Uhr zwei Schaufensterscheiben des Lebensmittelgeschäfts und ein Fenster der Moschee beschädigt zu haben. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang es Polizeibeamten, den 27-Jährigen noch in derselben Nacht zu ermitteln und festzunehmen.

Ermittler des Staatsschutzes gehen davon aus, dass bei den Taten kein politisch-motivierter Hintergrund bestand.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell