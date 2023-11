Polizei Homberg

POL-HR: Homberg - Schneller Ermittlungserfolg - Täterfestnahmen nach Einbruchdiebstahl

Homberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.11.2023:

Homberg

Schneller Ermittlungserfolg - Täterfestnahmen nach Einbruchdiebstahl

Zeit: Mittwoch, 08.11.2023

Nach dem jüngsten Einbruchdiebstahl in der Obertorstraße in Homberg kann die Staatsanwaltschaft und die Polizei einen schnellen Ermittlungserfolg verzeichnen.

Wir berichteten unter:

http://presseportal.de/blaulicht/pm/44149/5644545

Bereits am Folgetag gelang es der Kriminalpolizei Homberg drei Männer im Alter von 21, 27 und 29 Jahren aus dem Schwalm-Eder-Kreis als Tatverdächtige in diesem Fall zu ermitteln. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten die drei Tatverdächtigen am Dienstagnachmittag am Frankfurter Hauptbahnhof vorläufig festgenommen werden. Bei der Festnahme wurde entsprechendes Diebesgut bei den Tatverdächtigen aufgefunden und sichergestellt.

Auf Beantragung der Staatsanwaltschaft Kassel wurden die Tatverdächtigen am Mittwochnachmittag bei dem Amtsgericht in Kassel zur Haftprüfung vorgeführt. Hierbei wurde gegen die beiden 27- und 29-jährigen Tatverdächtigen Haftbefehl wegen des Verdachts der Flucht- und Wiederholungsgefahr erlassen. Sie wurden kurz darauf in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt nach Kassel überstellt. Der 21-jährige Tatverdächtige wurde nach erfolgter Haftprüfung noch am gleichen Tag wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ob die Tatverdächtigen möglicherweise für weitere Einbruchdiebstähle verantwortlich sind, ist derzeit auch Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Kassel sowie der Kriminalpolizei Homberg.

Andreas Thöne - Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel-

Jens Breitenbach - Pressesprecher Polizeidirektion Schwalm-Eder-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell