POL-AC: Flüchtiger Täter nach Überfall festgenommen - Mittäter flüchtig

Aachen (ots) - In unserer Meldung vom 15.05.2024 12:26 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/5779933) hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die betroffene Postfiliale befindet sich am Rathausplatz, nicht an der Rathausstraße. Wir bitten dies zu beachten. (kg) Rückfragen bitte an: Polizei Aachen Pressestelle Telefon: 0241 / 9577 - 21211 E-Mail: ...

mehr