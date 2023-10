POL-HR: Unbekannter Täter wirft Stein auf Fahrzeug; zwei Personen werden leicht verletzt

Homberg (ots) - Tatzeit: Freitag, 20.10.2023, 18:45 Uhr bis Samstag, 21.10.2023, 09:30 Uhr Von Freitag auf Samstag sind unbekannte Täter in der Straße Turnerplatz und in der Bahnhofstraße in Edermünde - Grifte in zwei Fahrzeuge eingebrochen. Der Ford Fiesta und der Seat Cupra wurden am Freitag, in der Nähe der jeweiligen Wohnanschrift, durch die Fahrzeugbesitzer ...

mehr