Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall mit 2,96 Promille

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr in der Merkurstraße unterwegs waren. Hier kam es an einer Ampel zu einem Auffahrunfall. Einer der Beteiligten soll zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen sein. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen.

Kurz nach 12 Uhr krachte ein Mercedes C220 einem bereits stehenden Mazda CX-5 aufs Heck. Beide Fahrer wurden dabei verletzt und beide Fahrzeuge stark beschädigt.

Bisherigen Zeugenangaben zufolge sei der Mercedes-Fahrer vor dem Aufprall auf seinem Weg vom Opelkreisel in Fahrtrichtung Vogelwoogstraße viel zu schnell unterwegs gewesen. Als dann der Mazda-Fahrer an der Ampel anhalten musste, passierte der Unfall.

Während der Aufnahme des Unfalls stellten die Polizeibeamten bei dem 47-jährigen Mercedes-Fahrer starken Alkoholgeruch fest. Ein erster Atemalkoholtest vor Ort zeigte einen "Pegel" von 2,96 Promille an. Weil der Mann für weitere medizinische Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht werden musste, wurde ihm auch dort eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Sowohl der Mercedes als auch der Mazda mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt.

Außer Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz und kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell