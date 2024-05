Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mangelnder Sicherheitsabstand führt zu Unfall

Kaiserslautern (ots)

Weil er vermutlich nicht genug Sicherheitsabstand hielt, hat ein junger Autofahrer am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Einsiedlerhof einen Unfall verursacht. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt.

Zu dem Unfall kam es gegen 16.20 Uhr in der Kaiserstraße, als sich in Fahrtrichtung Kaiserslautern im Baustellenbereich ein Rückstau bildete. Die 35-jährige Fahrerin eines BMW Mini Cooper musste deshalb ihren Wagen abbremsen. Der 19-jährige Fahrer des nachfolgenden Mercedes-Benz bemerkte dies zu spät und war zu dicht aufgefahren, so dass er nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte. Er krachte dem Mini Cooper aufs Heck, wodurch die Fahrerin verletzt und beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

Die 35-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und die beiden Unfallwagen von Angehörigen der Beteiligten abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. |cri

