Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Aufgegriffen

Landkreis Görlitz (ots)

In der Nacht zum Mittwoch sind im Görlitzer Bahnhof zunächst zwei Jugendliche in Begleitung eines Erwachsenen aus Afghanistan durch die Bundespolizei aufgegriffen worden.

Am Mittwochabend eilten die Streifen dann nach Horka. Dort hatte ein aufmerksamer Bürger drei Männer beobachtet, bei denen es sich um Migranten handeln könnte. In der Nähe des Güterbahnhofes ergriffen die Uniformierten schließlich drei Somalier.

Bereits am vergangenen Dienstag waren in der Neißestadt im Bereich der Altstadt- bzw. Stadtbrücke drei Afghanen festgestellt worden. Während die Jugendlichen an das Jugendamt des Landkreises Görlitz und der betreffende Mitreisende an eine Erstaufnahmeeinrichtung übergeben wurden, erfolgte im Falle der anderen Aufgegriffenen die Zurückweisung nach Polen.

