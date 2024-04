Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ohne Führerschein unterwegs

Görlitz (ots)

Am gestrigen Abend wurde eine 58-jährige Frau auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße von der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen die Deutsche ein Strafbefehl des Amtsgerichts Bautzen wegen des Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz vorlag. Die Frau hatte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1581,00 Euro zu begleichen. Zur Durchsetzung eines seit November 2022 bestehendes Fahrverbotes war zudem der Führerschein zur Sicherstellung ausgeschrieben. Einen Teil der Geldstrafe zahlte die Frau selbst, die Restsumme wurde von ihrem Bruder in einer Berliner Polizeidienststelle eingezahlt. Der Führerschein konnte vor Ort nicht sichergestellt werden, da die 58-Jährige diesen nicht mit sich führte. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Da die Frau keinen Ersatzfahrer hatte, verließ sie die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf zu Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell