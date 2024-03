POL-EL: Bad Bentheim - VW beschädigt

Lingen (ots) - Am 20. März gegen 15:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes an der Rheiner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigt dabei einen blauen Skoda und flüchtet anschließend vom Verkehrsunfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna ...

