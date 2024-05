BPOLI LUD: Am Feiertag in die Justizvollzugsanstalt

Görlitz (ots) - Am gestrigen Vormittag (29. April 2024) wurde ein 41-jähriger polnischer Staatsbürger an der Altstadtbrücke in Görlitz kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Tiergarten wegen Raubes vorlag. Der Mann wurde daraufhin von Kräften der Bundespolizei festgenommen und in die ...

mehr