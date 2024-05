Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Audi im Harz gestohlen, ein paar Stunden später an der Neiße bei Rothenburg sichergestellt

Halberstadt, Podrosche, Rothenburg (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht zum 01. Mai 2024 bei Halberstadt im Harz einen ca. acht Jahre alten Audi A4 Avant. Anschließend wurde der gestohlene Kombi nach Podrosche (Gemeinde Krauschwitz) gefahren. Dort sollte die Beute dann am Vormittag, offenbar über die Grenzbrücke, in Richtung Polen verschwinden. Der Täter hatte seine Rechnung allerdings ohne die Bundespolizei gemacht, die zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort auf Streife war. Beim Erkennen der Beamten wendete der Fahrer, fuhr zurück auf die S 127 und raste anschließend nach Rothenburg. Am Ortseingang von Rothenburg passierte er dann einen gesperrten Straßenabschnitt. Ein bei Kahlemeile zwischenzeitlich von Unterstützungskräften ausgelegter Nagelgurt veranlasste den Audi-Piloten kurze Zeit später zu einem zweiten Wendemanöver. Der weitere Fluchtweg erstreckte sich dann quer über ein Feld unterhalb von Nieder-Neundorf, über den angrenzenden Neiße-Radwanderweg, bis hin zu einer Böschung. Hätte diese Böschung den Wagen nicht gestoppt, wäre dieser wohl unweigerlich in der Neiße gelandet. Nach dem Unfall, der nicht ohne Blechschaden verlief, holte sich der Verdächtige nasse Füße. Er durchwatete den Grenzfluss und entkam. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen auf deutscher und polnischer Seite fehlt von dem mutmaßlichen Autodieb derzeit jede Spur. Den Fall übernahm zunächst das Polizeirevier Görlitz.

