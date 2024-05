Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Infos der Polizei für das DFB-Pokalfinale

Kaiserslautern/Berlin (ots)

Die Polizei Berlin und die Bundespolizei erwarten am Wochenende in der Hauptstadt viele Besucher aus der Westpfalz. Für alle Fußballfans, die zum DFB-Pokalfinale wollen, haben die Berliner Kollegen alle wichtigen Infos für die Anreise sowie zu den Themen Parkplätze, ÖPNV, Fanfest und Kommunikation mit der Polizei zusammengefasst. Sie finden alles Wissenswerte in der angehängten pdf-Datei.

Am Spieltag selbst versorgt die Berliner Polizei alle Fußballfans und Interessierten über den Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) mit aktuellen Neuigkeiten. Der Kanal "@PolizeiBerlin_E" wird dafür am 25. Mai geschaltet.

Auch wir wünschen allen Berlin-Fahrerinnen und -Fahrern eine gute An- und Abreise, ein interessantes Spiel und einen angenehmen Aufenthalt im Olympiastadion! |cri

