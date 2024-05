Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Einfamilienhaus eingebrochen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte verschafften sich von Samstag auf Sonntag Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Dunkeltälchen". Über den Balkon gelangten die Personen in das Haus und durchwühlten das zweistöckige Anwesen. Was genau die Täter als Beute einheimsen konnten, steht zurzeit noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Da die Einbrecher das Wohnhaus über den Balkon betraten, gehen die Beamten davon aus, dass die Langfinger eine Leiter dabei hatten. Zeugen, die im Zeitraum von Samstag, 14 Uhr, bis Sonntag, 8:30 Uhr, etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2260 in Verbindung zu setzen. |kfa

