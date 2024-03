Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Velbert

Erkrath

Monheim am Rhein - 2403033

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Nacht auf Donnerstag, 7. März 2024, kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Tankstelle an der Langenberger Straße in Velbert. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen versuchten drei unbekannte Täter gegen 3:50 Uhr erfolglos mithilfe von Werkzeug in das Gebäude einzudringen. Anschließend flüchteten sie mit einem grauen Auto.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

In der Zeit von Dienstagabend, 5. März 2024, gegen 21:15 Uhr bis Mittwochmorgen, 6. März 2024, gegen 8 Uhr kam es zu einem Einbruch in die Stadthalle an der Neanderstraße in Erkrath. Unbekannte Täter drangen, nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen, gewaltsam durch eine Tür in die Aula der Stadthalle ein und verwüsteten diese. Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 750 Euro geschätzt.

In der Zeit von Dienstagabend, 5. März 2024, gegen 22 Uhr bis Mittwochmorgen, 6. März 2024, gegen 6:45 Uhr kam es zu einem Einbruch in das Gymnasium am Neandertal an der Heinrichstraße in Erkrath. Unbekannte Täter verschafften sich nach aktuellen Erkenntnissen gewaltsam Zutritt zu der Turnhalle und Mensa und verwüsteten diese.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Am Donnerstag, 7. März 2024, kam es zu einem Einbruch in eine Firma an der Robert-Bosch-Straße in Monheim am Rhein. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen drang ein unbekannter Täter gegen 5 Uhr auf das Firmengelände ein und verschaffte sich anschließend gewaltsam durch eine Tür in Zutritt zu den Verkaufsräumen. Angaben zur Tatbeute liegen aktuell noch nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

