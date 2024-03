POL-ME: Schweigeminute für im Dienst verstorbene Polizistinnen und Polizisten - Kreis Mettmann - 2403032

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Mit einer Schweigeminute sowie auf Halbmast gesetzten Flaggen hat sich die Kreispolizeibehörde Mettmann am Donnerstag (7. März 2024) an dem internationalen Gedenktag für im Dienst verstorbene Polizistinnen und Polizisten (International Day of Remembrance für Fallen Officers) beteiligt. Seit dem Jahr 2019 erinnert Interpol mit diesem Tag weltweit an die tausenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die im Rahmen ihrer Pflichtausübung ihr Leben verloren haben.

In allen Polizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen sowie dem Innenministerium wurde dazu am heutigen Donnerstag um 10 Uhr den zu Tode gekommenen Polizistinnen und Polizisten mit einer Schweigeminute und folgendem Leitsatz gedacht:

"Wir gedenken der Polizistinnen und Polizisten, die im Dienst ihr Leben verloren haben und denken auch an die Angehörigen, die diesen geliebten Menschen vermissen."

Dem Anlass entsprechend passend fand in Mettmann diese Schweigeminute unter Beteiligung von Landrat Thomas Hendele am Adalbert-Bach-Platz 1 statt. Die postalische Anschrift der Kreispolizeibehörde Mettmann hält die Erinnerung an den Polizeihauptmeister Adalbert Bach hoch, der am 10. Januar 1993 von einem flüchtigen Tankstellenräuber in Wülfrath durch den Schuss aus einer Schrotflinte so schwer verletzt worden war, dass er einen Tag später im Krankenhaus verstarb.

Auch in den einzelnen Wachbereichen beteiligten sich die diensthabenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Schweigeminute. Vor den Wachen wurden die Flaggen ebenfalls auf Halbmast gesetzt. In Wülfrath beteiligte sich neben der Polizei auch die örtliche Feuerwehr sowie der stellvertretende Bürgermeister Sebastian Schorn an der Aktion.

