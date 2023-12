Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - E-Scooter aus Keller gestohlen

Am Montag oder Dienstag stahlen Unbekannte einen E-Scooter in Geislingen a.d. Steige.

Als die Besitzerin des Elektrorollers der Marke Ninebot ihr Gefährt am Dienstag gegen 19.30 Uhr aus ihrem Kellerraum holen wollte, staunte sie nicht schlecht. Denn ein Unbekannter hatte sich Zutritt zu dem Gebäude in der Ulmer Straße verschafft und den Kellerraum aufgebrochen. In dem Raum hatte sie das Elektrokleinstfahrzeug am Vorabend abgestellt und die Kellertür mit einem Fahrradschloss gesichert. Das hatte der Dieb durchgeschnitten und am Tatort zurückgelassen. Den Roller machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Täter. An dem E-Scooter ist die Versicherungsplakette EGP 595 aus dem Jahr 2023 angebracht.

