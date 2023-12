Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand einer Gartenlaube

Mühlhausen (ots)

Am Freitag, 29.12.2023, kam es aus bislang ungeklärter Ursache gegen 15 Uhr zum Brand einer Gartenlaube in der Kleingartenanlage Forstberg in Mühlhausen. Der Schwelbrand entwickelte sich zu einem Vollbrand, so dass die Gartenlaube vollständig ausbrannte. Der Sachschaden wird auf ca. 7500 Euro geschätzt. Trotz starken Windes waren benachbarte Gartenlauben nicht gefährdet. Personen kamen nicht zu Schaden.

