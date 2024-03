POL-MFR: (243) Zigarettenautomat gesprengt - Täter flüchtig

Nürnberg (ots) - Am Mittwochabend (06.03.2024) schoss ein Unbekannter offenbar mit einer Luftdruckwaffe in die Richtung einer Personengruppe im Nürnberger Stadtteil Sandreuth. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd bittet um Zeugenhinweise. Gegen 22:15 Uhr befanden sich drei Personen in der Sandreuthstraße auf Höhe der Hausnummer 48 auf dem Gehweg und unterhielten ...

mehr