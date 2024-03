POL-MFR: (240) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am Freitagabend (08.03.2024) - Verkehrshinweise

Nürnberg (ots) - In der Nacht zum Montag (04.03.2024) brachen Unbekannte in einen Kiosk im Nürnberger Westen ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft in der Rothenburger Straße. Hierbei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Aus ...

