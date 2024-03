Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (241) Herrmann begrüßt beim Empfang der Stadt Nürnberg 119 neue Polizistinnen und Polizisten in Mittelfranken (06.03.2024 PM 67b/2024)

Mittelfranken/Nürnberg (ots)

Empfang für neue Polizeibeamte in Mittelfranken - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann begrüßt beim Empfang der Stadt Nürnberg 119 neue Polizistinnen und Polizisten: Wertvolle Verstärkung - Mehr Polizeistellen für die mittelfränkische Polizei

+++ Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat 119 zum 1. März neu zum Polizeipräsidium Mittelfranken versetzte Polizeibeamte begrüßt. "Die neuen Polizistinnen und Polizisten sind eine wertvolle Verstärkung für die mittelfränkischen Polizeidienststellen", erklärte Herrmann beim heutigen Empfang der Stadt Nürnberg im Historischen Rathaussaal. "Mit dem Dienst beim Polizeipräsidium Mittelfranken leistet jede und jeder Einzelne einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in der Region und für ganz Bayern." Laut Herrmann erhält das Polizeipräsidium Mittelfranken in diesem Frühjahr über die bayernweite Personalzuteilung 90 neue Polizistinnen und Polizisten. Das sind 35 mehr, als im Zuteilungszeitraum in den Ruhestand gegangen oder verstorben sind. "Mit dem Personalplus können wir vor allem die Polizeipräsenz vor Ort stärken." Weitere 29 Neuzugänge ergeben sich aus Versetzungen von anderen Polizeiverbänden nach Mittelfranken. +++

Dass deutlich mehr Polizistinnen und Polizisten zugeteilt werden können, als aus dem Dienst ausscheiden, ist laut Herrmann auf die Stellenprogramme der letzten Jahre zurückzuführen. Von 2008 bis 2023 habe der Freistaat die Bayerische Polizei mit 8.000 zusätzlichen Stellen verstärkt. "So viele zusätzlichen Polizeistellen gab es in diesem Zeitraum in keinem anderen Bundesland", erläuterte Herrmann. "Wir planen, den Stellenbestand der Bayerischen Polizei bis 2028 um weitere 2.000 auf dann insgesamt rund 47.000 Stellen auszubauen."

Wie der Innenminister deutlich machte, wird auf Grundlage des Stellenverteilungskonzepts 'Die Bayerische Polizei 2025' die Stellenzahl auch beim Polizeipräsidium Mittelfranken schrittweise auf 4.741 erhöht, ein Plus von 723 Stellen von 2010 bis 2025.

Die Zuteilung der fertig ausgebildeten Polizistinnen und Polizisten im Frühjahr 2024 erfolgte auf Basis des Stellenverteilungskonzepts 'Die Bayerische Polizei 2025'. Die Zuteilungsanteile sind wie folgt (in Klammern die Gesamtsumme der Personalzuteilungen seit 2017):

- PP Oberbayern Nord: 77 (985) - PP Oberbayern Süd: 77 (890) - PP München: 115 (1.242) - PP Niederbayern: 71 (864) - PP Oberpfalz: 65 (921) - PP Oberfranken: 66 (767) - PP Mittelfranken: 90 (1.317) - PP Unterfranken: 60 (894) - PP Schwaben Nord: 72 (722) - PP Schwaben Süd/West: 54 (651) - Bayerische Bereitschaftspolizei 60 (577) - Bayerisches Landeskriminalamt 26 (339) - Polizeiverwaltungsamt 4 (36) - Bayer. Landesamt für Verfassungsschutz 6 (71)

Die Verteilung des neuen Personals auf die einzelnen Dienststellen obliegt den Polizeiverbänden. Bei den 843 neuen Polizistinnen und Polizisten sind 50 Personalzuteilungen für den weiteren Ausbau der Bayerischen Grenzpolizei enthalten.

Bilder vom heutigen Begrüßungstermin können ab etwa 15 Uhr unter https://medien.innenministerium.bayern.de/ abgerufen werden.

