POL-PDNR: Pressebericht zum Girls' Day 2024

Frauenpower bei der PI Betzdorf - 28 Schülerinnen schnupperten bei dem diesjährigen "Girls' Day" in den Alltag einer Polizeibeamtin herein und bekamen spannende Einblicke in den Beruf

Am Donnerstag, den 25.04.2024, haben 28 Mädchen im Alter von 14 bis 16 Jahren bei der Polizeiinspektion Betzdorf die Möglichkeit gehabt, einen echten Einblick hinter die Kulissen der Dienststelle zu bekommen und hautnah Polizeiluft zu schnuppern. Beim sogenannten "Girls' Day" wurden den Mädchen von zwei Polizeibeamtinnen aus dem Wechselschichtdienst sowie zwei Beamtinnen der Kriminalpolizei spannende Geschichten aus dem Polizeialltag nähergebracht und somit ein Einblick in den abwechslungsreichen und interessanten Polizeiberuf gegeben. Neben den Erzählungen zu einem möglichen Arbeitsalltag und den verschiedenen Aufgaben einer Polizistin, konnten die Mädchen im Rahmen der Vorstellung der Kriminalpolizei als kleines Highlight des Tages, selbst einen Fingerabdruck sichern und diesen sogar als Andenken mit nach Hause nehmen. Zudem wurden ihnen eine Führung durch die Räumlichkeiten der Polizei- sowie Kriminalinspektion geboten und durch ein Probesitzen im Streifenwagen der Alltag einer Polizeibeamtin ein Stück weit nähergebracht. Als Abschluss konnten die Mädchen weiterhin einen sehr interessanten Einblick in die Verkehrsunfallaufnahme erlangen. Hast auch Du Interesse, den Polizeiberuf näher kennenzulernen? Dann bewirb dich für unser 3-tägiges Schülerpraktikum in den Herbst- oder Osterferien schriftlich oder per Email (pibetzdorf.einstellungsberatung@polizei.rlp.de) bei uns!

